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حادث مروع يودي بحياة 3 ممرضات في سلطنة عمان (فيديوهات)

مجتمع

حادث مروع يودي بحياة 3 ممرضات في سلطنة عمان (فيديوهات)
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لقيت 3 ممرضات حتفهن وأصيبت اثنتان، إثر تعرضهن لحادث دهس مروع أمام مستشفى نزوى في سلطنة عمان يوم الخميس.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تبين لحظة وقوع الحادث الشنيع، وفيه تظهر الممرضات في منتصف الطريق وهنّ ينتظرن لعبور الشارع، قبل أن تصطدم سيارة بأخرى وتندفعا باتجاه الممرضات، اللاتي قذفهن الاصطدام بشكل مروع.

وفي هذا الصدد، قالت مديرية صحة الداخلية في سلطنة عمان في بيان لها: "ببالغ الحزن والأسى تنعي صحية الداخلية ومستشفى نزوى الممرضات اللواتي تعرضن لحادث دهس أمام المستشفى، ونتجت عنه وفاة ثلاث ممرضات وهن: أماني عبد اللطيف وشارجا إلياس وماجيثا راجيش، وإصابة ممرضتين هما (شيرلي جاسمين ومالو ماثيو)، سائلين الله لهن الرحمة والمغفرة، وللمصابات الشفاء العاجل".

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المصدر: RT

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