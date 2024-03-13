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محقق سعودي يروي أغرب قضية ابتزاز جنسي بين رجلين انتهت بجريمة قتل (فيديو)

مجتمع

محقق سعودي يروي أغرب قضية ابتزاز جنسي بين رجلين انتهت بجريمة قتل (فيديو)
RT / Youtube.com/@khalejiatv
المحقق في النيابة العامة السعودية وليد الحسن
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روى المحقق في النيابة العامة السعودية وليد الحسن قصة أغرب قضية ابتزاز جنسي بين شاب ورجل انتهت بالقتل.

وقال وليد الحسن خلال لقاء له مع برنامج "الليوان" على قناة "روتانا خليجية": إن شابا عمره 17 عاما تعرض له شخص في الأربعينيات واعتدى عليه جنسيا وصوره وابتزه بالصور.

وأضاف أن الشاب اضطر أن يسلم نفسه للرجل ومكنه من نفسه واستمر ذلك عدة سنوات".

وتابع قائلا: "في أحد الأيام أخبر الشاب الرجل أنه يريد أن يتوقف عن هذا الأمر لأنه سيتزوج، وبعد الزواج قام الرجل بابتزاز الشاب مرة أخرى وطلب منه تمكينه من زوجته وهدده بفضحه بالصور".

وصرح بأن الشاب أخبر الرجل أنه سيمكنه من زوجته وعندما حضر إلى المنزل أطلق عليه النار وقتله ثم أحرق جثته.

كما سرد المحقق في النيابة العامة السعودية تفاصيل قصة طفلة تبلغ من العمر 12 عاما أقدمت على الانتحار بسبب التنمر من صديقات المدرسة لعدم امتلاكها لهاتف جوال.

المصدر: صحيفة "المرصد" + "الليوان"

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