محقق سعودي يروي أغرب قضية ابتزاز جنسي بين رجلين انتهت بجريمة قتل (فيديو)

روى المحقق في النيابة العامة السعودية وليد الحسن قصة أغرب قضية ابتزاز جنسي بين شاب ورجل انتهت بالقتل.

وقال وليد الحسن خلال لقاء له مع برنامج "الليوان" على قناة "روتانا خليجية": إن شابا عمره 17 عاما تعرض له شخص في الأربعينيات واعتدى عليه جنسيا وصوره وابتزه بالصور.

وأضاف أن الشاب اضطر أن يسلم نفسه للرجل ومكنه من نفسه واستمر ذلك عدة سنوات".

وتابع قائلا: "في أحد الأيام أخبر الشاب الرجل أنه يريد أن يتوقف عن هذا الأمر لأنه سيتزوج، وبعد الزواج قام الرجل بابتزاز الشاب مرة أخرى وطلب منه تمكينه من زوجته وهدده بفضحه بالصور".

وصرح بأن الشاب أخبر الرجل أنه سيمكنه من زوجته وعندما حضر إلى المنزل أطلق عليه النار وقتله ثم أحرق جثته.

طلب منه تمكينه من زوجته..

المحقق وليد الحسن يروي قصة أغرب قضية ابتزاز جنسي بين رجلين انتهت بالقتل #محقق_النيابة_في_ليوان_المديفرpic.twitter.com/OwmysynO4D — الليوان (@almodifershow) March 12, 2024

كما سرد المحقق في النيابة العامة السعودية تفاصيل قصة طفلة تبلغ من العمر 12 عاما أقدمت على الانتحار بسبب التنمر من صديقات المدرسة لعدم امتلاكها لهاتف جوال.

التنمر يؤدي إلى الانتحار!



المحقق في النيابة العامة وليد الحسن يروي قصة طفلة تبلغ الـ 12 عام، بسبب التنمر من صديقات المدرسة لعدم امتلاكها "جوال" أدى لانتحارها!



⁧#محقق_النيابة_في_ليوان_المديفرpic.twitter.com/YdcBpq428e — الليوان (@almodifershow) March 12, 2024

المصدر: صحيفة "المرصد" + "الليوان"