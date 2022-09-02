إساءة لسمعة مصر.. ما حقيقة فيديو العمة والجلباب المتداول في شوارع كندا

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي حقيقة الفيديو المتداول الذي يظهر رجالا يرتدون جلبابا صعيدية وعمة على غرار ما ظهر في احتفالية طريق الكباش بالأقصر.

وقال عمرو القاضي في تصريحات خاصة لـ "القاهرة 24"، إن الفيديو المتداول تم نشره دون التحقق من صحة مسؤولية وزارة السياحة عنه، ما يعد إساءة لسمعة مصر.

وأشار القاضي إلى أن الهيئة التي تم اعتمادها خلال الفترة السابقة بأعلى مستويات الجودة لما تنظمه من فعاليات، منها على سبيل المثال، موكب المومياوات وطريق الكباش وتعامد الشمس في أبو سمبل والكثير من الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية التي تروج للفن المصري الراقي سواء بالمشاركة مع وزارة الثقافة أو الرياضة أو القطاع الخاص.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أنه تم التواصل مع الشخص الذي نشر الفيديو على مواقع التواصل لأنه سيتسبب في مشكلة لعمل ترويج سيئ لمصر عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وأشار القاضي إلى أن وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة ليس لها أي علاقة بهذا الأمر ولا تعلم عنه أي شيء، وبالبحث عن الموضوع تبين أن هذا كرنفال سنوي تقيمه شركة كندية للفنون الشعبية من كل دول العالم وقامت بتنفيذ الفقرة فرقة مصرية موجودة في كندا دون علم وزارة السياحة المصرية، أو أي جهة تابعة لها.

المصدر: القاهرة 24