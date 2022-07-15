مصر.. شاشة هاتف ياسمين صبري تثير الجدل (صورة)

نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري صورة لها على صفحتها الرسمية في موقع "انستغرام"، تظهر خلالها شاشة هاتفها مهشمة.

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وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الإطلالة الأخيرة للفنانة ياسمين صبري، والتي ظهرت خلالها شاشة هاتفها المحمول مهشمة، بعدما كانت دائما ما تظهر بطائرات خاصة ومظاهر البذخ تبدو عليها قبل طلاقها.

يذكر أن ياسمين صبري تزوجت رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة في أبريل 2020، واستمر زواجهما عامان، وخلال هذه الفترة قدمت عملا واحدا هو مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في رمضان 2020.

المصدر: المصري اليوم