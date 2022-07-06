ياسمين صبري توضح حقيقة حلاقة شعرها بعد انفصالها عن أبو هشيمة (صورة)

أثارت الفنانة المصرية ياسمين صبري الجدل بين متابعيها بعد نشرها صورة لها في أحد المطاعم، حيث ظهرت بقصة شعر مختلفة وجديدة.

وكشفت ياسمين صبري حقيقة حلاقتها لشعرها مما جعل البعض يعتقد أنها تخلت عن شعرها بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة.

وردت ياسمين صبري على سؤال أحد المتابعين لحسابها على "إنستغرام" بشأن حلقها لشعرها قائلة: "لأ.. دي المفروض كحكة".

ويأتي هذا بعد أن انفصلت الفنانة المصرية ياسمين عن زوجها أبو هشيمة، حيث أكدت وسائل إعلام مصرية في وقت سابق خبر انفصالهما، وقالت مصادر مقربة من رجل الأعمال لصحيفة "الوطن" المصرية، إن "الانفصال جرى بهدوء شديد وبشكل راق".

كما تطرقت ياسمين صبري للحديث عن الحسد، حيث وجهت لها إحدى المتابعات سؤالا حول كيفية منع نفسها من حسد الآخرين أو النظر لهم.

وقالت الفنانة المصرية: "استغفري ربنا في كل فكرة فيها حسد، وقولي يا رب ارزقني كما رزقتهم، وافرحي لما تشوفي كرم ربنا، لأنه مش بيخلص، ويمكن الدور جاي عليكي".

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري