السعودية.. عازفة "منتقبة" تثير الانتباه في البوليفارد (فيديو)
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قدَّمت عازفة منتقبة مقطوعة موسيقية هادئة على آلة البيانو في أحد مسارح البوليفارد ضمن موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.
وأظهر مقطع فيديو متداول الفتاة وهي تجلس على المسرح وتعزف بمهارة عالية مما أثار إعجاب الجمهور.
وتجمع حول المسرح العشرات من المستمعين، الذين قاموا بالتصفيق الحار لها فور الانتهاء من المقطوعة الموسيقية.
المصدر: RT
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