مصر.. أشرف زكي يتحدى قرار محافظة القاهرة ويهدد بلبنان والمغرب .. والمحافظ يتخذ قرارا جديدا

أبدى نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي اندهاشه من قرار فرض رسوم 100 ألف جنيه من محافظة القاهرة لتصوير الأعمال الفنية في شوارع العاصمة.

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وأكد أنه "من غير المعقول أن يدعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الفن والفنانين ونفاجأ اليوم بقرار فرض رسوم على تصوير الأعمال الفنية في شوارع القاهرة".

وأضاف خلال تصريحات متلفزة: "أناشد محافظ القاهرة عدم ضرب صناعة السينما والدراما وإلغاء القرار أو تخفيض الرسوم لتكون مبالغ رمزية، خاصة أن أحدا لن يلتزم بدفع رسوم كبيرة مش هندفع حاجة"، وسيتم اللجوء لأمور أخرى تضر بالصناعة وشكل الشوارع المصرية".

وتابع أن فرض رسوم 100 ألف جنيه عن التصوير في اليوم بشوارع القاهرة ضربٌ لصناعة الفن والسينما والإعلانات والدراما، مؤكدًا أن دولًا أخرى تساعد على التصوير في شوارعها مثل لبنان والمغرب.

وقال زكي، اليوم الأربعاء في تصريحات جديدة إن المحافظة قررت إعادة النظر في القرارات الصادرة بشأن رسوم التصوير في شوارع القاهرة، مشيرًا إلى تشكيل لجنة لوضع الضوابط التي تتوافق مع الأعمال المختلفة.

وأضاف أن هناك حرصا شديدا من المحافظ على دعم السينما والدراما وصناعتها، فضلًا عن أنه أبدى استعدادًا طيبًا لمراجعة القرار، متابعا: "الأيام المقبلة ستشهد الضوابط التي تتسق مع دعم الصناعة، ونحن ضد وجود أية قرارات تعوق الأعمال الفنية".

وأكد نقيب المهن التمثيلية، أن موقف محافظ القاهرة عظيم يدل على دعم الدولة للصناعة، متراجعًا عن تصريحاته أمس: "مبنقولش مش هندفع، لكن ندفع المعقول، الدولة والمحافظة عليها أعباء وسنلبيها لكن مع ما يتسق مع الميزانيات لعدم ضرب الصناعة".

المصدر: وسائل إعلام مصرية