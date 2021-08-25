مصر.. مخرج مشهور يهاجم قرارا لمحافظ القاهرة

هاجم المخرج المصري أمير رمسيس، قرار محافظ القاهرة برفع رسوم التصوير للأفلام والإعلانات، وطالبه بالتراجع عن القرار.

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وقال رمسيس، في رسالة وجهها إلى محافظ القاهرة: "السيد الفاضل محافظ القاهرة.. جزيل الشكر على أنك توليت منصبك حديثا وليس منذ زمن.. فربما لو توليته في الماضي على الأرجح لم نكن لنرى أفلاما مثل (حياة أو موت) لكمال الشيخ، (أحلام هند وكاميليا) محمد خان، (البحث عن سيد مرزوق) داوود عبدالسيد، و(القاهرة منورة بأهلها) يوسف شاهين، وكل أعمال جيل الواقعية الجديدة في السينما المصرية، التي حاربت تيارا سائدا وصنعت قصائد في حب مدينة القاهرة".

وتابع: "لو لم يتم سحب قرار رسوم التصوير الخارجي، سيتذكر تاريخ السينما المصرية للأبد دور هذا القرار غير المدروس في قتل صناعة كانت يوما رائدة في المنطقة، وبداية مرحلة أن نرى شوارع بيروت ودبي والدار البيضاء بديلا للقاهرة"، واختتم: "شكرا لأنكم لم تطعنون صناعة السينما في مقتل إلا بعد أن صار لدينا تراث نترحم عليه".

وكان محافظ القاهرة خالد عبد العال قد أصدر قرارا جديدا بخصوص تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وكراجات محافظة القاهرة.

وأعلنت المحافظة الرسوم بعد اعتمادها من المحافظ، حيث سيتم تحصيل رسوم بواقع 15 ألف جنيه فى الساعة مقابل التصوير، وتحصيل رسوم بواقع 100 ألف جنيه في اليوم الكامل مقابل التصوير.

المصدر: المصري اليوم