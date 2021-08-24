مصر.. الحكومة تصدر قرارا بشأن تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية في شوارع القاهرة

أصدر محافظ القاهرة خالد عبد العال قرارا جديدا بخصوص تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وكراجات محافظة القاهرة.

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وقالت المحافظة في القرار الصادر :" فى إطار حرص المحافظة على تحصيل مستحقاتها من تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات محافظة القاهرة .فقد تم صدور اللائحة الخاصة بتحصيل المبالغ المقررة بعد اعتمادها".

وأعلنت المحافظة الرسوم بعد اعتمادها من المحافظ، حيث سيتم تحصيل رسوم بواقع 15 ألف جنيه فى الساعة مقابل التصوير، وتحصيل رسوم بواقع 100 ألف جنيه فى اليوم الكامل مقابل التصوير.

ومن المقرر أن يتم استخراج تصديق التصوير وتحصيل المبالغ بالمحافظة من خلال الإدارة العامة للعلاقات العامة.

المصدر: صدى البلد