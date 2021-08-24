 
مباشر

مصر.. الحكومة تصدر قرارا بشأن تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية في شوارع القاهرة

مجتمع

مصر.. الحكومة تصدر قرارا بشأن تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية في شوارع القاهرة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r4or

أصدر محافظ القاهرة خالد عبد العال قرارا جديدا بخصوص تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وكراجات محافظة القاهرة.

إقرأ المزيد
مصر.. الحكومة تتحرك قانونيا ضد الممتنعين عن لقاح كورونا
مصر.. الحكومة تتحرك قانونيا ضد الممتنعين عن لقاح كورونا

وقالت المحافظة في القرار الصادر :" فى إطار حرص المحافظة على تحصيل مستحقاتها من تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات محافظة القاهرة .فقد تم صدور اللائحة الخاصة بتحصيل المبالغ المقررة بعد اعتمادها".

وأعلنت المحافظة الرسوم بعد اعتمادها من المحافظ، حيث سيتم تحصيل رسوم بواقع 15 ألف جنيه فى الساعة مقابل التصوير، وتحصيل رسوم بواقع 100 ألف جنيه فى اليوم الكامل مقابل التصوير.

ومن المقرر أن  يتم استخراج تصديق التصوير وتحصيل المبالغ بالمحافظة من خلال الإدارة العامة للعلاقات العامة.

المصدر: صدى البلد

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا