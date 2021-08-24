مصر.. الحكومة تتحرك قانونيا ضد الممتنعين عن لقاح كورونا

وزعت وزارة الصحة المصرية منشورا على هيئات وقطاعات الوزارة يتضمن إلزام جميع العاملين فيها بالحصول على لقاح كورونا بعد التسجيل على البوابة الإلكترونية لحجز اللقاح.

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وحثت وزارة الصحة والسكان، الفرق الطبية على الحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد في مصر، وقالت الوزارة "حرصا على سلامة جميع العاملين بالقطاع الطبي من جائحة فيروس كورونا لا بد من تطعيم جميع العاملين بديوان عام الوزارة".

وتابعت وزارة الصحة والسكان: "لا بد من التطعيم حرصا على سلامة العاملين بالقطاع الصحي بمختلف الوظائف، على أن يكون تلقيح جميع العاملين بنهاية شهر اغسطس، لافتة إلى أنه "اعتبارا من أول سبتمبر سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يمتنع عن تلقي اللقاح ضد كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 211 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في مصر إلى 236075 حتى اليوم.

المصدر: صدى البلد