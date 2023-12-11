"إنجاز ذهبي" للطلاب الروس في بانكوك

فاز المنتخب الروسي للطلاب بـ6 ميداليات ذهبية في أولمبياد العلوم الطبيعية، والذي أقيم في العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث تسابق 311 تلميذا، يمثلون 55 بلدا.

واجتاز الطلاب الروس المراحل الثلاث الصعبة كلها وتأهل كل مشارك روسي للدور النهائي للأولمبياد حيث فاز بميدالية ذهبية. وضم الفريق الروسي 6 طلاب يمثلون موسكو وبطرسبورغ ومنطقة موسكو.

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وقال وزير التربية الروسي سيرغي كرافتسوف إن الشباب الروس حصدوا "ذهب الأولمبياد كله"، ما يعتبر انتصارا حقيقيا للطلاب من جهة ونظام التعليم في روسيا.

وأضاف قائلا "إن "مشاركينا استعرضوا أعلى مستوى للتأهيل، الأمر الذي يدل مرة أخرى على أن نظام التعليم الروسي يعد حقا من أفضل الأنظمة في العالم".

يذكر أن أولمبياد العلوم الطبيعية للطلاب أقيم في الفترة ما بين 1 و10 ديسمبر الجاري، في العاصمة التايلاندية بانكوك.

المصدر: VK