منتخب الشباب الروسي يفوز بميداليات ذهبية في الأولمبياد الفلكي الدولي

فاز منتخب الطلاب الروس بالمركز الأول في الأولمبياد الفلكي الدولي المفتوح الذي أقيم في مركز "سيريوس" التعليمي، بمدينة سوتشي جنوب روسيا.

وحصل التلاميذ الروس على أكبر عدد من النقاط وفازوا بـ6 ميداليات ذهبية. وأصبح دميتري تيموفييف بطلا مطلقا للأولمبياد من حيث النقاط التي أحرزها، واحتل المنتخب الإيراني الذي أحرز نفس العدد من النقاط المرتبة الثانية في الأولمبياد الذي شارك فيه التلاميذ من 14 بلدا. ومن بينهم الفائزين بالميداليات الذهبية دميتري تيموفييف (الفائز المطلق)، من موسكو ويغور بوتابوف من منطقة موسكو، وكيريل روشين ودميتري ساكوفسكي وسفيتوسلاف سوغلوبوف وقسطنطين تيليليوخين من موسكو.

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وأقيم الأولمبياد بنظام الحضور المباشر حيث تسابق التلاميذ من روسيا وبيرو وإيران وبيلاروس وأوزبكستان وطاجيكستان وفنزويلا من ناحية، ونظام الحضور غير المباشر عن بعد حيث شاركت الفرق من كوبا ومنغوليا وكازاخستان من ناحية أخرى.

وتتكون الألعاب الأولمبية من أربع جولات، وهي الجولة النظرية والجولة العملية وجولة الأرصاد والجولة السريعة. وخلال الجولتين الأوليتين، قام التلاميذ على مدار خمس ساعات بتنفيذ مهام متفاوتة الصعوبة، بالإضافة إلى تنفيذ بحث قصير باستخدام الصور والرسومات والجداول. وتم إجراء الجولتين الأخيرتين على منصة Sirius.Courses الإلكترونية (دورات سيريوس). وعملت على تنظيم المهام لجنة أكاديمية يمثلها الأساتذة من الجامعات الرائدة في روسيا.

وتمت صياغة جميع المهام باللغة الإنجليزية بحيث يكون الطلاب من مختلف البلدان على قدم المساواة. وتضمن البرنامج التعليمي للمشاركين محاضرات حول القضايا الحديثة في علم الفلك ودروسا تطبيقية ورحلات استكشافية ميدانية في منطقة مركز "سيريوس" الفيدرالي.

المصدر: تاس