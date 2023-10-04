روسيا.. انطلاق نهائيات أولمبياد المدارس الدولي الثالث للأمن المالي

انطلقت في روسيا نهائيات أولمبياد المدارس الدولي الثالث للأمن المالي الذي بدأ في 2 أكتوبر الجاري وسيستمر حتى الـ6 منه، في مركز "سيريوس" التعليمي بإقليم كراسنودار جنوبي روسيا.

وصل إلى النهائيات حوالي 500 تلميذ وطالب من 19 دولة: روسيا، بيلاروس، كازاخستان، قيرغيزستان، طاجيكستان، تركمانستان، أوزبكستان، أرمينيا، البرازيل، الصين، الهند، جنوب إفريقيا، الجزائر، فنزويلا، فيتنام، إيران، كوبا، ناميبيا و باكستان.

وتضاعفت على مدار ثلاث سنوات من إقامة الأولمبياد جغرافية الدول المشاركة ثلاث مرات تقريبا، بعد أن شاركت فيه سبع دول فقط عام 2021.

إضافة إلى مهام المرحلة النهائية من الأولمبياد، يتضمن البرنامج المكثف مؤتمرات وورش عمل ومناقشات دولية مكرسة للأمن المصرفي ومكافحة الأهرامات المالية والعمليات في سوق العملات المشفرة وغيرها من القضايا الهامة.

وحسب رئيس اللجنة المنظمة لتحضير الأولمبياد، نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو، فإنه على مدار ثلاث سنوات لم يتم الحفاظ على مستوى الأولمبياد فحسب، بل زاد بشكل كبير على الرغم من الوضع الدولي الحالي.

وأشار تشيرنيشينكو إلى أنه "في غضون ثلاث سنوات أصبح أولمبياد الأمن المالي حركة شبابية حقيقية، توحد ملايين الشباب حول العالم. وهو اليوم منصة دولية لتبادل المعرفة وتنمية الكوادر المهنية لنظام الأمن المالي العالمي. جاء إلى مدينة سوتشي هذا العام حوالي 500 شخص من روسيا و18 دولة أخرى. ولا توفر المشاركة في الأولمبياد تجربة قيمة فحسب، بل يحصل الفائزون والحاصلون على جوائز على منح دراسية عند الالتحاق بالجامعات الرائدة، فضلا عن فرصة الحصول على وظيفة مرموقة ومثيرة للاهتمام في أكبر المنظمات المالية في البلاد".

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فيما أفاد مدير الخدمة الفيدرالية للرقابة المالية "روس فين مانيتورينغ"، يوري تشيخانشين، بأنه "من المهم إشراك الشباب في حل القضايا المتعلقة بضمان الأمن المالي على المستوى الدولي. كلما زاد عدد الدول المشاركة في هذا النشاط، كلما كانت النتيجة أفضل. تنضم دول جديدة إلى الأولمبياد الدولية للأمن المالي كل عام. لقد غطت الحركة الأولمبية أربع قارات وأكثر من 6 ملايين شخص".

وسيتم خلال الأسبوع الأولمبي هذا العام، تقديم عرض لمنصة "الكومنولث" الاجتماعية التعليمية. وسيكون هناك ممثلون من معهد الشبكة الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وشركة "برومسفياز بنك"، وهيئات أخرى.

وسيتمكن الفائزون والحاصلون على جوائز الأولمبياد من الحصول على حقوق خاصة للقبول للدراسة في جامعات معهد الشبكة الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (INI) وفرصة التدريب في الخدمة الفيدرالية للرقابة المالية وغيرها من المنظمات، وبعد ذلك سيكونون قادرين على بدء حياتهم المهنية.

ويهدف الأولمبياد إلى تعميم المعرفة في مجال علوم الحاسبات والدراسات الاجتماعية وغيرها من مجالات المعرفة المتعلقة بالأمن الاقتصادي للدول والأنظمة المصرفية والشركات والأشخاص العاديين. تعد الجهات المنظمة للأولمبياد هي وزارة التعليم والعلوم الروسية والخدمة الفيدرالية للرقابة المالية ووزارة التربية الروسية.

المصدر: RT