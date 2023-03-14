بوتين: النظام المالي في روسيا ثبت بفضل البنك المركزي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن النظام المالي لروسيا صمد وأصبح أكثر استقلالية بفضل إجراءات البنك المركزي والحكومة الروسية والمؤسسات المالية.

وجاءت تصريحات بوتين خلال زيارته لمصنع "أولان أودي" للطيران، المتخصص في إنتاج طائرات الهليكوبتر والواقع في عاصمة جمهورية بورياتيا الروسية الواقعة في جنوب - شرقي سيبيريا، حيث التقى الرئيس الروسي مع العاملين في المصنع.

وقال بوتين: "ظرف مهم للغاية هو أن نظامنا المالي قد نجا بفضل الإجراءات المستهدفة التي فرضها البنك المركزي والحكومة وأكبر مؤسساتنا المالية".

وأضاف: "يمكننا القول أن النظام المالي الروسي لم يقاوم هذا الضغط فحسب بل إنه أصبح أقوى وأكثر استقلالية ويتطور والتنمية تمضي بثبات. وهذه هي النقطة الأساسية".

وأعرب بوتين عن أمله بأن تداعيات العقوبات لن تؤثر على روسيا في المستقبل، لكنه أقر بوجود مثل هذا الخطر، وقال الرئيس الروسي، ردا على أسئلة العمال: "يجب أن نعترف بأن هؤلاء الذين يسعون وراءنا يراهنون على أنهم سيخلقون مشاكل لنا على المدى المتوسط. مثل هذا الخطر موجود بالفعل ونحن نفهم هذا".

وأوضح أن مثل هذا الخطر يرجع إلى حقيقة أن "المؤسسات على المدى الطويل بحاجة لمعدات حديثة. لكنني أعتقد أن كل شيء سيكون على ما يرام أننا الآن نستخدم أدوات جديدة لدعم الصناعات المبتكرة في البلاد".

كذلك أشار الرئيس الروسي إلى أن الاقتصاد الأوكراني انهار العام الماضي بنسبة 40% وعلى الأرجح أكثر من ذلك، وفي روسيا هناك انخفاض أيضا ولكن بنسبة 1.2% فقط.

وفيما يلي أبرز تصريحات الرئيس الروسي:

- بوتين: منتجات مصنع الطيران في "أولان أودي" تلقى طلبا ليس فقط في روسيا ولكن أيضا في الأسواق الخارجية.

- بوتين: الاقتصاد الأوكراني انهار العام الماضي بنسبة 40% وعلى الأرجح أكثر من ذلك، وفي روسيا هناك انخفاض أيضا ولكن بنسبة 1.2% فقط.

- بوتين: البطالة في روسيا عند مستوى منخفض تاريخيا عند 3.6%.

- بوتين: التضخم في روسيا قبل الجائحة كان عند مستوى 4.7%.

- بوتين: صناعة الدفاع الروسية تفتقر إلى المختصين المؤهلين تأهيلا عاليا، ويجب أن يصبح مستوى الرواتب في الصناعة أكثر جاذبية.

- بوتين: الأجور في روسيا تشهد ارتفاعا على الرغم من انخفاض طفيف من حيث القيمة الحقيقية.

المصدر: نوفوستي + تاس