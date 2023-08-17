الخطوط الروسية تطلق رحلات مباشرة إلى الإمارات وتايلاند والهند الشتاء المقبل

أعلنت شركة الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت" أنها ستطلق الشتاء المقبل رحلات مباشرة من مدينة يكاترينبورغ رابع أكبر مدن روسيا، إلى الإمارات وتايلاند والهند.

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وقال مدير المكتب التمثيلي لشركة الخطوط الجوية الروسية "أيرفلوت" في يكاترينبورغ، أنطون موسكا: "سيتم تسيير رحلة بين يكاترينبورغ وبانكوك. يتم الآن تنسيق المواعيد بين مطارنا والمطار الوجهة، وبناء عليه سنطلق في الشتاء رحلتين مباشرتين إلى بانكوك والإمارات.

وأضاف: "سنطلق رحلات مباشرة إلى الهند، إلى منتجع "غوا".

المصدر: سبوتنيك