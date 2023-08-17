 
مباشر

الخطوط الروسية تطلق رحلات مباشرة إلى الإمارات وتايلاند والهند الشتاء المقبل

مال وأعمال

الخطوط الروسية تطلق رحلات مباشرة إلى الإمارات وتايلاند والهند الشتاء المقبل
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vvnh

أعلنت شركة الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت" أنها ستطلق الشتاء المقبل رحلات مباشرة من مدينة يكاترينبورغ رابع أكبر مدن روسيا، إلى الإمارات وتايلاند والهند.

إقرأ المزيد
رحلات جديدة من روسيا إلى الإمارات
رحلات جديدة من روسيا إلى الإمارات

وقال مدير المكتب التمثيلي لشركة الخطوط الجوية الروسية "أيرفلوت" في يكاترينبورغ، أنطون موسكا: "سيتم تسيير رحلة بين يكاترينبورغ وبانكوك. يتم الآن تنسيق المواعيد بين مطارنا والمطار الوجهة، وبناء عليه سنطلق في الشتاء رحلتين مباشرتين إلى بانكوك والإمارات.

وأضاف: "سنطلق رحلات مباشرة إلى الهند، إلى منتجع "غوا".

المصدر: سبوتنيك

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شويغو: القوات العسكرية الأوكرانية بدأت في الانهيار والتلاشي