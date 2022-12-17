قديروف: قوات "أحمد" الروسية تدفن جنود الناتو بأوكرانيا في خنادقهم (فيديو)

أعلن رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، أن قوات "أحمد" الروسية شنت هجوما مدفعيا عنيفا على مواقع وتحصينات جنود العدو في منطقة العملية العسكرية، ودفنتهم في خنادقهم.

وكتب في قناته على "تيلغرام، أن قوات الناتو في أوكرانيا تحولت إلى موقف خاسر، حيث شنت كتيبة قوات "أحمد" الغربية الروسية بقيادة الضابط إسماعيل أغويف هجوما ناجحا على مواقع العدو الدفاعية، ودكّت تجمعاته وتحصيناته بقصف مكثف بالمدفعية الثقيلة التي دفنتهم في خنادقهم".

ونشر قديروف مشاهد للقصف المدفعي، وعلق بالقول: "ها هي المنطقة قد تم تطهيرها"، وأضاف أن الوحدات الروسية الأخرى تحقق النجاح ذاته في منطقة مسؤوليتها.

المصدر: نوفوستي