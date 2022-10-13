الحكومة الروسية تساعد سكان خيرسون في الانتقال لمناطق أكثر أمناً

أكد نائب رئيس الوزراء مارات خوسنولين الخميس في رسالة فيديو إن حكومة الاتحاد الروسي قررت المساعدة في تسهيل رحيل سكان منطقة خيرسون إلى مناطق أخرى من البلاد.

وجاءت رسالة خوسنولين ردا على مناشدة حاكم منطقة خرسون فلاديمير سالدو الذي طالب القيادة الروسية المساعدة في ترحيل السكان إلى مناطق آمنة بسبب الضربات الصاروخية اليومية من قبل القوات الأوكرانية.

وجاء في رسالة خوسنولين "قررت الحكومة المساعدة بترحيل سكان المنطقة إلى مناطق أخرى آمنة من البلاد. سنساعد بشكل كامل في استيعاب السكان وسنوفر للجميع إقامة مجانية، وكل ما هو ضروري، وسنوفر السكن لأولئك الذين يقررون البقاء في مكان جديد على أساس دائم".

وقال خوسنولين إن رؤساء المناطق الروسية سيتم توجيههم لتقديم المساعدة اللازمة لسكان منطقة خيرسون الذين يرغبون في السفر إلى مناطق أخرى.

المصدر: تاس