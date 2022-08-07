الدفاعات الجوية الروسية تسقط صاروخين أطلقتهما التشكيلات المسلحة الأوكرانية باتجاه ميليتوبول
Sputnik
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أفادت وكالة "نوفوستي" بأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت صاروخين أطلقتهما التشكيلات المسلحة الأوكرانية خلال محاولتها استهداف مدينة ميليتوبول في جنوب مقاطعة زابوروجيه جنوب أوكرانيا.
وقالت الوكالة إن التشكيلات المسلحة الأوكرانية حاولت قصف ميليتوبول حوالي الساعة 12:30 ليلا (بالتوقيت المحلي).
وأضافت أن قوات كييف أطلقت صاروخين أسقتهما الدفاعات الجوية الروسية في المنطقة.
وأشارت إلى غياب الكهرباء من منطقة السكة الحديدية.
المصدر: "نوفوستي"