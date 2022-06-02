موسكو: بروكسل تدفع كييف إلى حافة الهاوية

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن قمة الاتحاد الأوروبي أظهرت أن بروكسل تدفع باستمرار كييف إلى حافة الهاوية بدلا من التسوية.

إقرأ المزيد

وقال بيان للخارجية الروسية نشر على موقعها الإلكتروني مع اختتام قمة الاتحاد الأوروبي الاستثنائية: "في (استنتاجاتهم) في 30 مايو من هذا العام، لم يقل قادة الاتحاد الأوروبي مجددا كلمة واحدة عن سيناريو التسوية السلمية التفاوضية للوضع في أوكرانيا، والتي كما هو معروف، تم وقفها من قبل كييف. على العكس من ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي يدفع كييف متعمدا نحو حافة الهاوية".

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم الطموحات العسكرية للسلطات الأوكرانية بوعود غير محددة بالتكامل مع الاتحاد الأوروبي، وتوريد أسلحة فتاكة ووعود بالمال "بما في ذلك الأموال الأجنبية، التي لا تمانع بروكسل في مصادرتها من روسيا. في الوقت نفسه، يتم التكتم على جرائم الحرب الوحشية التي يرتكبها المقاتلون الأوكرانيون النازيون الجدد يوميا واضطهادهم للمدنيين".

المصدر: تاس