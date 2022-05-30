قادة الاتحاد الأوروبي يتوصلون إلى اتفاق بحظر جزئي لواردات النفط من روسيا

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أن قادة دول الاتحاد الأوروبي توصلوا في الجلسة الأولى لقمة بروكسل إلى اتفاق يقضي بحظر جزئي على واردات النفط من روسيا.

كتب ميشيل على "تويتر": "تم التوصل إلى اتفاق حول فرض حظر على واردات النفط الروسية إلى الاتحاد الأوروبي. وهذا يؤثر على الفور على ثلثي واردات النفط من روسيا".

وأكد ميشيل أن "الحزمة السادسة من العقوبات تشمل إجراءات أخرى أيضا مثل فصل "سبير بنك" الروسي عن نظام "سويفت"، وحظر بث 3 قنوات تلفزيونية روسية في الاتحاد، وفرض عقوبات على أشخاص روس".



وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنه "بحلول نهاية العام سيقلل الاتحاد الأوروبي وارداته من النفط الروسي بنسبة 90٪".

المصدر: "نوفوستي"





