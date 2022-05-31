مندوب روسي يعلق على الحظر النفطي الأوروبي

علق مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف على قرار الاتحاد الأوروبي فرض الحظر الجزئي على استيراد النفط من روسيا.

وكتب أوليانوف على "تويتر"، في إشارة إلى تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "مثلما قالت أمس بشكل صحيح، فإن روسيا ستجد مستوردين آخرين. وتجدر الإشارة إلى أنها الآن تتناقض مع تصريحاتها أمس".

وأضاف أن "التغيير السريع للغاية لنمط التفكير يظهر أن الاتحاد الأوروبي ليس بحالة جيدة".

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وأعلن الاتحاد الأوروبي عن الاتفاق المبدئي على الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وتشمل حزمة العقوبات الحظر الجزئي على واردات النفط الروسية وفصل مصرف "سبيربنك" عن نظام "سويفت" للتحويلات المالية وحجب 3 من وسائل الإعلام الحكومية الروسية وتوسيع قائمة العقوبات الشخصية ضد مسؤولين روس.

المصدر: وكالات