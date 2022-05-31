 
مباشر

مندوب روسي يعلق على الحظر النفطي الأوروبي

أخبار روسيا

مندوب روسي يعلق على الحظر النفطي الأوروبي
Globallookpress MFA Russia
مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t4z0

علق مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف على قرار الاتحاد الأوروبي فرض الحظر الجزئي على استيراد النفط من روسيا.

وكتب أوليانوف على "تويتر"، في إشارة إلى تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "مثلما قالت أمس بشكل صحيح، فإن روسيا ستجد مستوردين آخرين. وتجدر الإشارة إلى أنها الآن تتناقض مع تصريحاتها أمس".

وأضاف أن "التغيير السريع للغاية لنمط التفكير يظهر أن الاتحاد الأوروبي ليس بحالة جيدة".

إقرأ المزيد
قادة الاتحاد الأوروبي يتوصلون إلى اتفاق بحظر جزئي لواردات النفط من روسيا
قادة الاتحاد الأوروبي يتوصلون إلى اتفاق بحظر جزئي لواردات النفط من روسيا

وأعلن الاتحاد الأوروبي عن الاتفاق المبدئي على الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وتشمل حزمة العقوبات الحظر الجزئي على واردات النفط الروسية وفصل مصرف "سبيربنك" عن نظام "سويفت" للتحويلات المالية وحجب 3 من وسائل الإعلام الحكومية الروسية وتوسيع قائمة العقوبات الشخصية ضد مسؤولين روس.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا