فيديو.. تحركات مجموعات استطلاع واقتحام للجيش الروسي في أوكرانيا

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات فيديو لعمل مجموعات للاستطلاع والاقتحام تابعة لوحدات القوات الروسية المحمولة جوا خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وحسب تعليق من الوزارة، فإن عسكريين روس خلال تنفيذ غارة، تحركوا إلى المنطقة المحددة وقاموا باستطلاعها حيث اكتشفوا مواقع مموهة للقوات الأوكرانية ومواقع إطلاق نار للمدرعات والمدفعية المعادية.

ومن أجل تدمير مواقع العدو تم تصحيح نيران المدفعية على الأهداف المموهة.

المصدر: RT