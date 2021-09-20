موسكو بانتظار هطول أمطار بكميات قياسية لم تعرفها منذ أكثر من 7 عقود

تشهد العاصمة الروسية موسكو نزول كميات هامة من الأمطار، وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن هذه الأمطار قد تهطل بكميات قياسية لم يتم تسجيلها منذ 73 عاما.

وبدأ هطول الأمطار اليوم الاثنين وبحسب الأرصاد الجوية قد يستمر خلال الـ24 ساعة القادمة.

المصدر: نوفوستي