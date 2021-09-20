موسكو بانتظار هطول أمطار بكميات قياسية لم تعرفها منذ أكثر من 7 عقود
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rbre
تشهد العاصمة الروسية موسكو نزول كميات هامة من الأمطار، وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن هذه الأمطار قد تهطل بكميات قياسية لم يتم تسجيلها منذ 73 عاما.
وبدأ هطول الأمطار اليوم الاثنين وبحسب الأرصاد الجوية قد يستمر خلال الـ24 ساعة القادمة.
المصدر: نوفوستي
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.