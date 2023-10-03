هل تهدد "الخلافات الرياضية" التقارب السعودي الإيراني؟

ليست رمانة وإنما قلوب مليانة كما يقول المثل.. تمثال لقاسم سليماني في ستاد رياضي يلغي مباراة كانت مقررة بين نادي ساباهان الإيراني واتحاد جدة السعودي

ذلك وقرر الاتحاد الآسيوي إلغاء المباراة بسبب ظروف غير متوقعة حسبما أعلن في بيانه، لتشير جهات أخرى لرفض الفريق السعودي دخول الملعب قبل إزالة التمثال وهو ما لم يتحقق.. بالتزامن مع انتشار ملصقات وصورٍ وشعارات في أنحاء طهران قبل المباراة وُصفت بأنها استفزازٌ صريحٌ ومقصود ما يطرح تساؤلاتٍ عديدة حول جدية المصالحة بين طهران والرياض وصدقِ النوايا في حلحلة مشكلات المنطقة. ولنضيف أسئلةً أخرى:

حول دلالات تصريحات المرشد الإيراني عن التطبيع مع إسرائيل والرهانات الخاسرة كما قال؟

وما انعكاسات العلاقات الإيرانية السعودية وتقاطعها مع إسرائيل على ملفات اليمن سوريا العراق ولبنان وغيرها الكثير..

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