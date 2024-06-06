اقتصاد سوريا.. نحو التعافي بإصلاحات جادة
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ضيف حلقة "نيوزميكر" وزير المالية السوري الدكتور كنان ياغي.
أبرز تصريحات وزير المالية السوري الدكتور كنان ياغي لـ RT:
- أهمية منتدى سان بطرسبورغ تنبع من حجم المشاركة الدولية والموضوعات المطروحة.
- العناوين المطروحة في المنتدى تلامس اهتمام الشعوب وخاصة شعوب الدول النامية.
- التكتلات الاقتصادية الموجودة في المنتدى ستخلق البديل لمواجهة نظام العقوبات الغربية.
- سوريا قدمت وترغب بالانضمام لمجموعة بريكس والاتحاد الأوراسي ومنظمة شنغهاي.
- الموقف السياسي السوري واضح لم يتغير نتيجة الحرب.
- الخسائر الاقتصادية المباشرة نتيجة الحرب في سورية تتجاوز ال 300 مليار دولار حسب تقديرات البنك المركزي.
- لا يوجد عقوبات مفروضة على سورية بالمعنى الاقتصادي وإنما هي إجراءات قسرية اقتصادية أحادية الجانب لا شرعية.
- مقايضة السلع من أهم الوسائل التي نستخدمها للتحايل على العقوبات المفروضة.
- المرحلة القادمة في سورية مرحلة نقاش عميق لدور الدولة والقطاع الخاص والمشترك.
- نسعى لبناء منظومة اقتصادية تناسب تركيبة عوامل الإنتاج السوري.
- نعمل على تثبيت سعر الصرف وتحسين الطاقة الكهربائية والطرق.
- روسيا وقفت إلى جانبنا سياسيا وعسكريا واقتصاديا.