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نيوزميكر

اقتصاد سوريا.. نحو التعافي بإصلاحات جادة

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ضيف حلقة "نيوزميكر" وزير المالية السوري الدكتور كنان ياغي.

أبرز تصريحات وزير المالية السوري الدكتور كنان ياغي لـ RT:

  • أهمية منتدى سان بطرسبورغ تنبع من حجم المشاركة الدولية والموضوعات المطروحة.
  • العناوين المطروحة في المنتدى تلامس اهتمام الشعوب وخاصة شعوب الدول النامية.
  • التكتلات الاقتصادية الموجودة في المنتدى ستخلق البديل لمواجهة نظام العقوبات الغربية.
  • سوريا قدمت وترغب بالانضمام لمجموعة بريكس والاتحاد الأوراسي ومنظمة شنغهاي.
  • الموقف السياسي السوري واضح لم يتغير نتيجة الحرب.
  • الخسائر الاقتصادية المباشرة نتيجة الحرب في سورية تتجاوز ال 300 مليار دولار حسب تقديرات البنك المركزي.
  • لا يوجد عقوبات مفروضة على سورية بالمعنى الاقتصادي وإنما هي إجراءات قسرية اقتصادية أحادية الجانب لا شرعية.
  • مقايضة السلع من أهم الوسائل التي نستخدمها للتحايل على العقوبات المفروضة.
  • المرحلة القادمة في سورية مرحلة نقاش عميق لدور الدولة والقطاع الخاص والمشترك.
  • نسعى لبناء منظومة اقتصادية تناسب تركيبة عوامل الإنتاج السوري.
  • نعمل على تثبيت سعر الصرف وتحسين الطاقة الكهربائية والطرق.
  • روسيا وقفت إلى جانبنا سياسيا وعسكريا واقتصاديا.

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