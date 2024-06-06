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إسرائيل أم حماس.. من يعرقل مقترح بايدن لوقف الحرب في غزة؟

أخبار العالم

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دعا زعماء سبع عشرة دولة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا في بيان مشترك حركة حماس إلى قبول مقترح إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة

معربين عن دعمهم الكامل للخطة المطروحة على الطاولة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن.
البيان الجديد يؤكد أن الاتفاق سيؤدي إلى إعادة تأهيل غزة وسيقدم ضمانات أمنية لإسرائيل والفلسطينيين، وفرصًا للسلام الدائم لحل الدولتين، كما يأتي في وقت أعلنت فيه واشنطن عن توزيع مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لدعم مقترح وقف النار بغزة الذي أعلن عنه بايدن.
فما فرص نجاح مقترح وقف إطلاق النار الذي تدعمه واشنطن؟ وما هي أوراق الضغط الأمريكية على إسرائيل وسط الانقسامات التي ظهرت بين بايدن ونتنياهو بشأن الخطة المطروحة؟

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