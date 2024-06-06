بعد تحذير بوتين للغرب.. روسيا تؤكد حتمية الرد على تسليح كييف

شدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على أن تصريح الرئيس فلاديمير بوتين حولَ إمكانية توريد أسلحة عالية الدقة لدول أخرى،

مهم ويوضح أن عواقبَ تسليم الغرب مثل تلك الأسلحة لأوكرانيا باتت وشيكة..

من جانبه، وصف نائبُ رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف تصريحَ بوتين بأنه تغيّرٌ ملموسٌ في السياسة الخارجية الروسية.. بينما دعا نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف الغربَ إلى استيعاب وجود خطوطٍ حمراءَ مع روسيا لا يمكن تجاوزُها..

وفي السياق قال الرئيس الأمريكي /جو بايدن/ إنه لن يسمح باستخدام الأسلحة الأمريكية لشن ضربات على مسافة تتجاوز مئتَي ميل داخل روسيا، ولا لتوجيه ضربات إلى العاصمة موسكو أو الكرملين..

بينما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستسلم كييف طائرات مقاتلة من طراز "ميراج" وستقوم بتدريب الطيارين الأوكرانيين، كما تعتزم تدريب أربعة آلاف وخمسمئة جندي أوكراني وتجهيزهم.. فهل تتجه العلاقات بين روسيا والغرب الى مزيد من التصعيد على شفير المواجهة والحرب النووية؟

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