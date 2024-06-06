تشييع جثمان مستشار عسكري إيراني قتل في سوريا

شيع الإيرانيون في مدينة كرج غرب طهران، اليوم الخميس، جثمان المستشار العسكري الإيراني لدى سوريا سعيد آبيار، الذي قتل إثر غارة إسرائيلية على حلب.

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وفي وقت سابق، قالت وكالة "دانشجو" التابعة للحرس الإيراني، إن آبيار من بين قتلى الغارة الإسرائيلية التي استهدفت غرب حلب، مشيرة إلى أنه يتحدر من محافظة البرز المجاورة لطهران.

كما كشفت شبكة أنباء الطلبة الإيرانية (شبه الرسمية) أن الغارة الإسرائيلية أدت إلى مقتل 17 شخصا وإصابة 15 آخرين.

المصدر: RT