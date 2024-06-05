الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل بدفع ثمن استهداف أحد مستشاريه في حلب

قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، اليوم الأربعاء، إن "إسرائيل ستدفع في وقت قريب ثمن جريمة استهداف أحد مستشاريها العسكريين في حلب الأحد الماضي".

وقال سلامي في بيان مقتضب خلال تشييع المستشار الإيراني سعيد ابيار الذي قضى بغارة إسرائيلية في حلب: "على الكيان الصهيوني أن ينتظر الرد.. سيدفع الصهاينة المجرمين ثمن سفكهم لدماء الأبرياء".

وقبل أيام ذكرت شبكة أنباء "الطلبة" الإيرانية شبه الرسمية أن مستشارا للحرس الثوري الإيراني قتل في غارة جوية إسرائيلية في سوريا الأحد. وذكرت الشبكة أن المسؤول يدعى سعيد آبيار دون أن تذكر رتبته.

وكانت وكالة "دانشجو" التابعة للحرس الإيراني، قالت إن آبيار من بين قتلى الغارة الإسرائيلية التي استهدفت غرب حلب، مشيرة إلى أنه يتحدر من محافظة البرز المجاورة لطهران.

وتحدثت معلومات أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف معملا في شمال سوريا أدى إلى مقتل 16 شخصا.

المصدر: RT