هل تندلع حرب بين روسيا والناتو في البحر الأسود؟

حازمة جاءت المواقف الروسية من حادثة اختراق المدمرة البريطانية ديفندر للمياه الاقليمية الروسية،

فبالإضافة لاستدعاء الخارجية لسفيرة لندن وملحقها العسكري لدى موسكو شدد سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية أن القصف لن يكون تحذيريا في المرة القادمة بل سيكون مباشرا في حال استمرار التصرفات المنافية للقوانين الدولية.

من جانبه أوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو لا تستبعد اللجوء إلى أي خيار في الدفاع عن الحدود الروسية في حال استمرار الاستفزازات.

من جهتها نفت وزارة الدفاع البريطانية خرق المدمرة ديفندر للمياه الروسية أو تعاملها مع أي طلقات تحذيرية في تباين مع ما أوردته نظيرتها الروسية في أشرطة تظهر حصول الخرق وإطلاق النار التحذيري