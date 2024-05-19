وزير الدفاع البريطاني: لا نريد الدخول في قتال مباشر مع روسيا

قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، إن حكومة بلاده لا ترغب بتاتا بالدخول في نزاع عسكري مباشر ضد روسيا الاتحادية.

جاء ذلك خلال رد الوزير على سؤال، لماذا ساعد سلاح الجو الملكي البريطاني إسرائيل في اعتراض الصواريخ والطائرات بدون طيار التي أطلقتها إيران، لكنه لم يقدم دعما مماثلا في حالة أوكرانيا.

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وأضاف وزير الدفاع البريطاني، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "لا نريد التورط في صراع عسكري مباشر مع روسيا".

وشدد الوزير شابس، في حديث على أن الوضع في إسرائيل، يختلف بشكل تام عن الوضع في أوكرانيا.

في وقت سابق، أعرب وزير الدفاع البريطاني عن استعداده للرهان على "انتصار أوكرانيا وحلفائها على روسيا"، داعيا مع ذلك دول "الناتو" لزيادة الدعم لأوكرانيا التي تعيش حاليا "أياما صعبة".

وذكّر الوزير بأن المملكة المتحدة تعهدت بتقديم دعم بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني هذا العام لأوكرانيا في "أكبر حزمة نقدمها حتى الآن"، كما أنها قطعت على نفسها الالتزام بالوصول إلى إنفاق 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي على الأغراض الدفاعية بحلول عام 2030، مؤكدا أن بريطانيا لن تتراجع عن دعم أوكرانيا وسنستمر في الوقوف معها "طالما كان ذلك ضروريا".

المصدر: نوفوستي