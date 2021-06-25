هل تتعرض مصر للجفاف بسبب سد النهضة الإثيوبي؟

في مسعاها لكبح التوجه المصري السوداني إلى مجلس الأمن للمطالبة بواسطة جديدة في ملف سد النهضة،

بادرت إثيوبيا من جانبها بمخاطبة المجلس في رسالة تشير إلى إن قضية السد خارج نطاق تفويض مجلس الأمن كما تدعوه لدفع مصر والسودان لمواصلة التفاوض تحت مظلة الاتحاد الأفريقي.

التحرك الاثيوبي يأتي بعد بدء دولتي المصب إجراءات فعلية في اتجاه تدويل الملف من خلال المطالبة بجلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث تداعيات السد على سلامة وأمن ملايين المواطنين المقيمين على ضفاف النيل.

في سياق آخر قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، صامويل وربيرج، إن بلاده لن تترك 100 مليون مصري بدون مياه مؤكدا أنها ستدفع لاستئناف مفاوضات سد النهضة المتعثرة