العدل الأمريكية: مقاضاة "بوينغ" ممكنة بعد حادثي تحطم طائرتين راح ضحيتهما مئات الأشخاص قبل أعوام

قالت وزارة العدل الأمريكية إن مقاضاة شركة "بوينغ" ممكنة بسبب حادثي تحطم طائرتي "737 ماكس" أسفرا عن مقتل 346 شخصا قبل نحو خمس سنوات.

وقال مسؤولون بالوزارة في رسالة إلى محكمة فيدرالية في ولاية تكساس إن "بوينغ" "انتهكت التزاماتها بموجب اتفاق تأجيل المقاضاة الذي كان يحميها من الإجراءات القانونية المتعلقة بالحوادث".

وأكد المسؤولون في رسالتهم أن الشركة "انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية تأجيل المقاضاة من خلال الفشل في تصميم وتنفيذ وإنفاذ برنامج الامتثال والأخلاقيات لمنع انتهاكات قوانين الاحتيال الأمريكية ورصدها في جميع عملياتها".

ويعني انتهاك مماثل أن "بالإمكان مقاضاة شركة "بوينغ" عن أي انتهاك للقانون الفيدرالي المتعلق بالحادثين"، وفقا لمسؤولي الوزارة.

وتقوم الحكومة بتقييم كيفية المضي قدما في هذا الأمر، وقد وجهت شركة "بوينغ للرد" بحلول 13 ونيو.

ويخطط المسؤولون الأمريكيون للتشاور مع عائلات الأشخاص الذين لقوا حتفهم في تحطم طائرتي "ليون إير" الرحلة 610 و"الخطوط الجوية الإثيوبية" الرحلة 302.

ورأى المحامي بول كاسيل، الذي يمثل عائلات ضحايا الحادث أن "هذه خطوة أولى إيجابية".

ودعا كاسيل، وزارة العدل إلى "اتخاذ مزيد من الإجراءات"، وأضاف أنه "سيسعى للحصول على تفاصيل بشأن انتصاف مرض عن مخالفات بوينغ".

وقالت "بوينغ" لوكالة "فرانس برس": "نعتقد أننا احترمنا شروط هذا الاتفاق" وأضافت أنها "ستدافع عن نفسها".

وفي مارس 2019، تحطمت طائرة (737 ماكس) تابعة "للخطوط الجوية الأثيوبية" بمجرد إقلاعها من مطار أديس أبابا، ما تسبب في مقتل 157 من ركابها وأفراد الطاقم.

وأدى الحادث إلى وقف تحليق طائرات بوينغ (737 ماكس) في أسوأ أزمة في تاريخ مجموعة الصناعات الجوية الأمريكية لأنه تلى حادثا آخر قبل أشهر لطائرة من النوع نفسه تابعة لشركة الطيران "ليون اير" في إندونيسيا في أكتوبر 2018، وأسفر هذا الحادث عن 189 قتيلا.

وتحطمت الطائرتان بعد وقت قصير من إقلاعهما، وأشارت التحقيقات في وقت لاحق إلى "وجود مشكلة في نظام الطيران الآلي".

وقالت "بوينغ" في بيان لوكالة "فرانس برس": "سنتعامل مع الإدارة بأقصى قدر من الشفافية، كما فعلنا طوال مدة الاتفاق".

وفي 5 من يناير، انفصل باب عن جسم طائرة بوينغ (737 ماكس 9) تابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز" في منتصف الرحلة.

وأدى الحادث إلى مغادرة سلسلة من كبار المسؤولين في الشركة، من بينهم الرئيس التنفيذي دايف كالهون، الذي سيتنحى عن منصبه بحلول نهاية العام.

وأدى ذلك أيضا إلى تخفيض إنتاج طراز (737 ماكس).

المصدر: "أ ف ب"