الجيش الإسرائيلي يفقد وزنه في عيون البيت الأبيض

حول قرار واشنطن معاقبة إحدى وحدات الجيش الإسرائيلي، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا":

تشعر الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بالقلق من القرار الأمريكي فرض عقوبات على إحدى كتائب الجيش الإسرائيلي. فقد وافقت إدارة الرئيس جوزيف بايدن على عقوبات ضد نيتساح يهودا، وهي إحدى الوحدات التي يقاتل فيها اليهود الأرثوذكس المتطرفون. وكان السبب وراء القيود الأميركية اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية. هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها واشنطن قيودا على إحدى وحدات الجيش الإسرائيلي.

وفي الصدد، قال الخبير المستقل في شؤون الشرق الأوسط أنطون مارداسوف لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "من الواضح أن الحرب في قطاع غزة لا تمثل سياسة خارجية فحسب، بل هي تشكّل أيضًا عاملاً سياسيًا داخليًا بالنسبة إلى الإدارة الأميركية".

أما بالنسبة للسياسة الخارجية، فهناك مشكلتان على الأقل، كما أشار مارداسوف، فـ "من ناحية، لا يزال نتنياهو قادرا على إقناع الإدارة الأميركية باتخاذ الخطوات التي يحتاجها. على سبيل المثال، بالنسبة لعملية رفح، الموقف تجاهها غامض ليس بسبب العدد الكبير المحتمل للضحايا المدنيين فحسب، إنما وبسبب آراء حلفاء واشنطن العرب؛ ومن ناحية أخرى، من الواضح أن الولايات المتحدة، طوال أشهر الحرب هذه، أعطت الأولوية لدعم إسرائيل عسكريًا، وعملياتها للقضاء على قدرات حماس، في حين أعطيت حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية أهمية ثانوية".

وبحسب مارداسوف، الآن، وعلى خلفية أخطاء الحكومة الإسرائيلية، حان الوقت لتصحح واشنطن الخلل في سياستها، فـ " فريق بايدن، يدرك أيضا أن هناك طلبًا في المجتمع لجعل السياسة الخارجية أقل تأثيرا في السياسة الداخلية، على خلفية الانتخابات. لذا، فإن إجراءات التهدئة ضرورية".

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