المتسابقة الإسرائيلية في مسابقة "يوروفيجن" ترفض عرضا من وزارة الخارجية

رفضت إيدن غولان، المتسابقة الإسرائيلية في مسابقة "يوروفيجن" 2024، عرضا من وزارة الخارجية للعمل سفيرة للدبلوماسية العامة.

وقال موقع Ynet إن ممثلة إسرائيل في "يوروفيجن"، التي جاءت في المركز الخامس، أثارت اهتمام وزارة الخارجية بعد "العمل الدبلوماسي الجيد الذي قامت به في البيئة المعادية بشكل خاص التي سادت مالمو، حيث أقيمت المسابقة".

وبحسب مصادر في وزارة الخارجية، قام وزير الخارجية يسرائيل كاتس، في الأسابيع الأخيرة، بتجميع قائمة من مبعوثي المعلومات الخاصة نيابة عن دولة إسرائيل، ومن بينهم غولان.

وكانت الفكرة هي تعيينها في دور مبعوثة المعلومات في أوروبا، وإذا استجابت للعرض بشكل إيجابي، فإنها ستمثل دولة إسرائيل في عواصم القارة أمام الجاليات اليهودية، وفي الجامعات وفي المناسبات الثقافية.

إلا أن فريق غولان قال إن المغنية تركز حاليا على موسيقاها.

المصدر: Ynet