بحسب المحلل العسكري أونوفرينكو، ليس لدى أوكرانيا الموارد الكافية لإنشاء خط دفاع على طول الجبهة. حول ذلك، كتب إيليا أبراموف، في "فزغلياد":

اعترف رئيس إدارة خاركوف العسكرية الإقليمية التي تسيطر عليها أوكرانيا، أوليغ سينيغوبوف، بأن بناء الخطوط الدفاعية في المنطقة، لم يبدأ إلا في الأول من مارس، على الرغم من التصريحات العديدة حول شدة الحاجة إليها.



يرى سياسيو المعارضة في أوكرانيا أن إنشاء خطوط دفاعية في جنوب البلاد وشرقها بدأ بعد فوات الأوان.

وكتبت صحيفة فايننشال تايمز أن السلطات الأوكرانية تقوم ببناء خط دفاعي في شمال البلاد، على غرار الخط الذي بنته روسيا نهاية 2022- بداية 2023 وأحبط الهجوم الأوكراني المضاد.

وفي الصدد، قال المحلل العسكري ميخائيل أونوفرينكو: "تواجه كييف عددًا من المشاكل الجدية. أولاها الفساد. يحاول الجيش بالطبع بناء شيء ما، لأنهم يخشون على حياتهم، لكن جزءًا كبيرًا من الأموال يذهب إلى جيوب المسؤولين عن المشروع. أنا متأكد من أن كييف ستهتم بالعديد من المناطق، التي سيتم استخدامها بعد ذلك لترويج صورة جيدة، وفي أماكن أخرى لن تكون هناك تحصينات على الإطلاق.

وبالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي أن نغفل عن النقص الحقيقي في الموارد والوسائل التقنية للبناء. فالحجم المعلن للهياكل الدفاعية يتطلب كمية هائلة من المعدات، التي لا يمتلكها العدو بكميات كافية".

وفي الوقت نفسه، لا ينصح أونوفرينكو بالاستهانة بخطط كييف. فبحسبه، "حتى مثل هذه الخطوط الدفاعية البسيطة يمكن أن تخلق صعوبات تعوق تقدم الجيش. لكن روسيا تتمتع بتفوق جوي يسمح لها باستخدام قنابل جوية عالية القوة وتدمير التحصينات، والتقدم إلى الأمام".

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