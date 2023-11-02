تحت العنوان أعلاه، كتب دميتري نيفزوروف، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول فشل الجيش الأوكراني في تحقيق أي انتصار.

وجاء في المقال: قد يكون مقال مجلة التايمز نقطة البداية لتقهقر مسيرة زيلينسكي المهنية، الذي يُقرن اسمه حتى الآن بشكل مباشر بأوكرانيا. لذلك يسوق المؤلف في المادة تشبيهات، ويقارن زيلينسكي بقادة الرايخ الثالث.

وهكذا، تُظهر التايمز أن الغرب لا يريد بشكل خاص ربط نفسه بزيلينسكي غير المستقر نفسيا، خاصة على خلفية هجوم الصيف والخريف الكارثي للغاية.

الحديث عن الانهيار الكامل للهجوم الأوكراني لم يعد خفيا ليس فقط على الهامش السياسي، إنما وفي الصحف الغربية. والمسؤولية عن "الهزيمة" تُحمّل شخصياً لزيلينسكي، الذي لم يتمكن من مواجهة الجيش الروسي، على الرغم من الدعم الكامل لنظامه من العالم الغربي كله.

تكتب الصحافة عن التوتر المتزايد تجاه رئيس أوكرانيا، ليس فقط داخل المجتمع الأوكراني، إنما وقبل كل شيء، داخل جيشه المحارب. هناك حالات، كما كتبت الصحافة الغربية، عن عصيان صريح من جانب صغار القادة والجنود للأوامر الصادرة من الأعلى: رفض المضي في الهجوم أو حالات الاستسلام الأكثر تكرارًا.

الحديث حتى الآن يدور عن "تخمر" في الوحدات الأمامية، على خلفية الخسائر الكبيرة التي يتكبدها الجيش الأوكراني في ساحة المعركة.

حول ذلك، قال الخبير العسكري ميخائيل خوداريونوك في برنامج "60 دقيقة".

"استنادًا إلى ما تنشره المواقع الاستراتيجية العامة، فإن حملة الصيف والخريف على وشك الانتهاء، ولم تؤد العملية الهجومية للقوات المسلحة الأوكرانية إلى أي نتائج مهمة، من وجهة نظر تشغيلية واستراتيجية. لم يقتصر الأمر على عدم وصولهم إلى الحدود الإدارية لشبه جزيرة القرم، وعدم السيطرة على توكماك أو ساحل بحر آزوف، بل لم يأخذوا حتى باخموت. وهكذا فقد علقوا في كليشييفكا وكورديوموفكا. ولذلك بدأت الشكوك تراود الغرب حول ما إذا كان الأمر يستحق مساعدة أولئك الذين لا يستطيعون تحقيق أي نصر عسكري".

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