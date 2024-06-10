سكوت ريتر.. واشنطن تقيد الحريات وتدعم إسرائيل
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سقطت ورقة التوت الأخيرة عن الإدارة الأمريكية كراعية لحقوق الإنسان
وفرائحة الدماء من غزة تخنق كل شعاراتهم التي تذرعوا بها فاحتلوا دولا ودمروا شعوبا وقضوا على حضارات انهارت في سبيل بقائهم الأقوى..
لكن المشهد بدأ يتغير مع إدراك العالم لما تركته سياسات واشنطن ومحاولات لعب دور شرطي العالم من الشرق الأوسط فأوروبا_أوكرانيا إلى أفريقيا المنهوبة وصولا للصين والمحيطين الهندي والهادئ..
نناقش مع ضيفنا ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق سكوت ريتر ملفات السياسة الأمريكية وما تخلفه في الداخل والخارج.