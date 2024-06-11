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الجيش الإسرائيلي يستهدف مقاتلا فلسطينيا لحظة خروجه من أحد الأنفاق (فيديو)

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الجيش الإسرائيلي يستهدف مقاتلا فلسطينيا لحظة خروجه من أحد الأنفاق (فيديو)
Globallookpress
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رصد مقطع فيديو لحظة استهداف مقاتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء خروجه من أحد الأنفاق.

وأظهر المقطع لحظة خروج المقاتل من فتحة نفق حاملا قاذفا مضاد للدروع" آر بي جي" قبل أن يتعرض لوابل من الرصاص الاسرائيلي ويختفي من المشهد تاركا سلاحه خارج النفق.

ويجري قتال مستمر وشرس في عدة محاور بين مقاتلين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في قطاع غزة وسط ارتفاع في حدة القصف الإسرائيلي، على مختلف مناطق القطاع.

المصدر: RT

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