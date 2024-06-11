الجيش الإسرائيلي يستهدف مقاتلا فلسطينيا لحظة خروجه من أحد الأنفاق (فيديو)

رصد مقطع فيديو لحظة استهداف مقاتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء خروجه من أحد الأنفاق.

وأظهر المقطع لحظة خروج المقاتل من فتحة نفق حاملا قاذفا مضاد للدروع" آر بي جي" قبل أن يتعرض لوابل من الرصاص الاسرائيلي ويختفي من المشهد تاركا سلاحه خارج النفق.

فيديو يظهر نجاة مقاوم من رصاص الاحتلال لحظة خروجه من أحد الانفاق لستهداف دبابة #سرايا#غزة#عاجل_سراياhttps://t.co/AsN3N835N5pic.twitter.com/rGWna5RJt2 — وكالة أنباء سرايا الإخبارية (@sarayanews) June 10, 2024

ويجري قتال مستمر وشرس في عدة محاور بين مقاتلين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في قطاع غزة وسط ارتفاع في حدة القصف الإسرائيلي، على مختلف مناطق القطاع.

المصدر: RT