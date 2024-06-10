موسكو تتهم واشنطن.. ترفض التعددية وتسعى للهيمنة

يعقد وزراء خارجية مجموعة بريكس اجتماعهم الأول بعد توسيع المجموعة في مدينة نيجني نوفغورد الروسية ، تحضيرا للقمة المقبلة المقرر عقدها في مدينة قازان الروسية شهر أكتوبر القادم ...

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن هناك إقبالا دوليا كبيرا على الانضمام الى المجموعة و أن توسعها دليل واضح على تشكل عالم متعدد الأقطاب.. كما أن العمل يجري لانجاز نظام دولي للمدفوعات عبر العملات الوطنية بين الدول الأعضاء .. يشار إلى أنه في مطلع العام الجاري باتت مجموعة بريكس تضم مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والسعودية وإثيوبيا بالإضافة إلى روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا.. وتمثل المجموعة خمسة وأربعين بالمئة من سكان العالم، وستة وثلاثين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يتجاوز مساهمة مجموعة السبع البالغة ثلاثين بالمئة ... فإلى أي حد يعكس تطور بريكس التحولات العميقة في النظام الدولي الجديد؟

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