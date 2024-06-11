قنابل موجهة فرنسية تفقد فاعليتها عند إطلاقها من "سو-25" الأوكرانية.. ما السبب؟

بقيت في حوزة سلاح الجو الأوكراني كمية صغيرة من الطائرات الهجومية السوفيتية "سو-25".

وكان عددها مطلع العام الجاري 15 طائرة من هذا النوع. مع ذلك فإن عددها انخفض في الوقت الراهن بسبب ورود معلومات عن تدمير بعضها في الجو والبعض الآخر على الأرض.

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ومن أجل زيادة المواصفات الضاربة لتلك الطائرات قام سلاح الجو الأوكراني بمساعدة الخبراء الفرنسيين بتكييفها مع القنابل الجوية الموجهة من طراز AASM Hammer. ولدى تلك القنابل 3 نسخ وفقا لطريقة توجيها: عن طريق الأقمار الصناعية أو بالموجات تحت الحمراء أو بالليزر.

ويبلغ وزن AASM Hammer نحو 340 كغ، مع رأسها الشديد الانفجار الذي يزن 90 كغ. ويصل مدى القنبلة 70 كغ، بشرط أن تحلق الطائرة على ارتفاع 15000 متر، ما يعتبر أمرا مستحيلا بالنسبة لـ"سو-25" التي يمكن أن تطلق النيران على ارتفاعات تتراوح بين 30 مترا و5000 متر. بينما لا يتجاوز الارتفاع الأقصى لتحليق الطائرة 10000 متر. لذلك فإن مدى القنبلة ينخفض عدة مرات عند إطلاقها من "سو-25" التي تضطر إلى دخول منطقة منظومات الدفاع الجوي التكتيكية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا