روسيا بصدد اختبار "دبابات مسيرة هجينة" (فيديو)

اخترع المهندسون الروس مدرعة مسيّرة هجينة تجمع بين درون FPV ودبابة "تي – 72 آ".

وأطلقوا على الدبابة اسم "فاسيا"، وتم اختبارها في منطقة زابوروجيه. كما تم تصوير الاختبار ونشر نتائجه على "تليغرام".

وأظهر الفيديو مشغل الدبابة وهو يراقب الأوضاع من مكان السائق ويتحكم في سيرها. كما أظهر مشغلا آخر تولى التحكم في برج الدبابة.

ومن غير المعلوم إذا كان باستطاعة دبابة FPV التصويب وإطلاق النيران. على كل حال فإن عملية تحويل الدبابات التي تنتج على دفعات إلى روبوت تجري على قدم وساق، وهي نزعة مستقبلية ومطلوبة.

يذكر أن شركة "روستيخ" الحكومية الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بانطلاق اختبارات مجموعة "بروميتاي" المخصصة لتحويل المدرعات المجنزرة إلى روبوتات، وبينها الدبابات وعربات الإنزال القتالية وعربات المشاة القتالية. ويتم اختبار المنظومة على عربة المشاة القتالية "بي إم بي – 3".

المصدر: روسيسكايا غازيتا