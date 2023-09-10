تحت العنوان أعلاه، كتبت ايلينا زادوروجنايا، في "فزغلياد"، حول وقوع الولايات المتحدة في مأزق جيوسياسي في أوكرانيا.

وجاء في المقال:وصل وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، الأربعاء، إلى كييف في زيارة استغرقت يومين.

وأشارت سي إن إن إلى أن بلينكن قوّم مسار الأعمال القتالية، فقال: "نشهد تقدمًا جيدًا في الهجوم المضاد، وهو أمر مشجع للغاية". مع أن من الواضح بالفعل أن ما يسمى بالهجوم المضاد لم يحقق النتائج المتوقعة، وهذا ما يعترف به عدد كبير من الخبراء ووسائل الإعلام الغربية.

وفي الصدد، قال رئيس لجنة مجلس الاتحاد لسياسة المعلومات والتفاعل مع وسائل الإعلام، أليكسي بوشكوف: "عمليات القوات المسلحة الأوكرانية الهجومية، ليس لها أي آفاق. وهذا واضح. لكن الغرب، كما يتبين من تصريحات بلينكن، في موقف صعب. الولايات المتحدة ودول الناتو حُشروا في الواقع في فخ جيوسياسي".

"أوكرانيا تتحول إلى موضوع كبير في الانتخابات الأمريكية. يجري التأكيد باستمرار على عدم الكفاءة والإفراط في الإنفاق على الصراع من قبل ممثلي الحزب الجمهوري. بلينكن يحتاج إلى تحقيق نتائج سياسية وتحديد أفق ما".

"يجب عليه أن يظهر أن الولايات المتحدة تفعل كل ما هو صحيح في أوكرانيا، وأن ما تقوم به يمكن أن تؤدي إلى النجاح. ولا تستطيع واشنطن تجميد الموضوع الأوكراني. لأن ذلك سيعني اتهام إدارة بايدن بقيادة البلاد إلى الهزيمة".

و"إلى ذلك، فمن خلال التصعيد حول أوكرانيا، يتوقع البيت الأبيض الحصول على أصوات الناخبين الذين يؤيدون تقديم المساعدة للقوات المسلحة الأوكرانية. هناك مثل هذا الجمهور في الولايات المتحدة، ولا يزال مهمًا للغاية؛

والسبب الثالث لإنكار الواقع يتعلق بالغرب بأكمله. ليس لديهم استراتيجية أخرى. فإذا اعترف حلف شمال الأطلسي الآن بفشل الهجوم المضاد، فسوف تثار على الفور ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية، وهو ما لا تريده الولايات المتحدة ولا بروكسل على الإطلاق. فهذا سيحدث في ظروف غير مواتية بتاتا للغرب، حيث تتزايد المطالب في جميع أنحاء العالم بتسوية سلمية عاجلة للصراع".

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