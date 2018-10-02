الرئيس المنتخب برهم صالح يتعهد بالحفاظ على وحدة العراق وسيادته

أدى رئيس جمهورية العراق المنتخب برهم صالح اليمين الدستوري بحضور رئيس المحكمة الاتحادية، عقب فوزه بالمنصب في جلسة البرلمان العراقي.

وأكد صالح في كلمته أمام المجلس حرصه على الالتزام باليمين الدستورية الذي أقسم عليه والحفاظ على وحدة العراق.

وقال: "سأكون رئيسا للعراق وليس لفئة أو جهة معينة أو مكون".

وأضاف، أن "مجلس النواب عبر بشكل واضح من خلال انتخاب رئيس الجمهورية عن إرادة أعضاءه الحرة والإيفاء بالقسم من أجل تحقيق تطلعات الشعب العراقي وتوفير احتياجاته".

وجاء فوز مرشح حزب الاتحاد الكردستاني برهم صالح عقب حصوله على 219 صوتا.

من جهته، كتب الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، على "تويتر": أنه "وبعد نجاح البرلمان في اختيار رئيسه، فأن النجاح في بدون تجاوز المهلة الدستورية، ورغم التعقيدات التي شابت الموضوع، دليل على أن أعضاء البرلمان الحالي يمتلكون الشجاعة في قرارهم".

وأضاف، أن "قرارهم عراقي بامتياز"، مقدما تهنئته لرئيس جمهورية العراق المنتخب برهم صالح.





بعد نجاح البرلمان في اختيار رئيسه فان النجاح في اختيار رئيس الجمهورية بدون تجاوز المهلة الدستورية ورغم التعقيدات التي شابت الموضوع دليل على ان أعضاء البرلمان الحالي يمتلكون الشجاعة في قرارهم وان قرارهم عراقي بامتياز.

مبارك لرئيس جمهورية العراق السيد #برهم_صالح — قيس الخزعلي (@Qais_alkhazali) ٢ أكتوبر ٢٠١٨

وبرهم صالح (58 عاما) من مواليد محافظة السليمانية، متزوج ولديه ابنه وبنت، وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة كارديف، ونال الدكتوراه في الإحصاء والتطبيقات الهندسية من جامعة ليفربول.

وأسس صالح الجامعة الأمريكية في السليمانية، وشغل منصب رئيس حكومة إقليم كردستان مرتين سابقا، كما شغل منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة الاتحادية.

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المصدر: RT