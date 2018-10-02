البرلمان العراقي يختار برهم صالح رئيسا للجمهورية

أعلن مجلس النواب العراقي "البرلمان"، اختيار مرشح حزب الاتحاد الكردستاني برهم صالح رئيسا جديدا للجمهورية.

وحصل برهم صالح على 219 من أصوات أعضاء مجلس النواب،مقابل 22 لمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين، أما عدد الأصوات الباطلة فكانت 24، والفارغة 7 أصوات.

واختير صالح ليكون بذلك الرئيس التاسع بعد سقوط النظام السابق عام 2003، خلال جولة ثانية بعد فشل المرشحين في الحصول على ثلثي أصوات النواب في الجولة الأولى.

وأفاد مراسلنا في بغداد أن "الجولة الثانية شهدت انسحاب مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين من الجلسة، إلا أنه لم يوقع على محضر الانسحاب، مما اعتبرته رئاسة المجلس انسحابا غير قانوني".

وقام عدد من نواب الديمقراطي الكردستاني بالانسحاب من جولة الاعادة، وأعلنوا تحفظهم عليها.

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وكشف مصدر مطلع، عن انسحاب عدد من المترشحين للمنصب، منهم النواب عبد الكريم عبطان وسليم همزة وعمر البرزنجي وعبد اللطيف رشيد.

المصدر: RT