بارزاني يوجه رسالة إلى البرلمان العراقي

وجه الرئيس السابق لإقليم كردستان العراق مسعود بارزاني بيانا إلى مجلس النواب العراقي بشأن اختيار رئيس جمهورية العراق.

وجاء في نص البيان التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

"ما يجري الآن لاختيار رئيس جمهورية العراق مخالف للأعراف المتبعة في انتخاب رئيس الجمهورية في الدورات السابقة، فكان ينبغي أن يتم اختيار مرشح كردي من أكبر كتلة أو أن تحسم الكتل الكردية الأمر.

الآلية المتبعة حاليا ليست مقبولة على الإطلاق، وسيكون لنا موقفنا منها قريبا".