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قطر ترحب بالاتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب

أخبار العالم العربي

قطر ترحب بالاتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب
Sputnik Sergei Guneev
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان
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قالت وزارة الخارجية القطرية إن الدوحة ترى الاتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب في سوريا مهما ويسهم في حقن دماء الأبرياء ويجنب المنطقة كارثة إنسانية كبيرة.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية القطرية أن "التوصل إلى هذا الاتفاق يدلل على إمكانية تضافر الجهود الدولية والإقليمية من أجل محاولة حل الصراع القائم وإرساء أسس السلام العادل بين الأطراف المتصارعة في الحرب السورية".

وأضاف البيان: "دولة قطر تؤكد دعمها الكامل لكافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية على أساس إعلان جنيف 1 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لتلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري الشقيق".

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وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الاثنين عن الاتفاق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان على إعلان منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب، على أن يتم إخلاء محافظة إدلب من كل الجماعات المسلحة، بما فيها تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي.

المصدر: وكالات

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