مقتل فلسطينيين متأثرين بجراحهما و"القسام" تعلن مصرع أحد عناصرها بقذيفة "مشبوهة"

قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان الاثنين، إن أحد عناصرها قتل إثر إصابته بقذيفة أطلقتها جهة مشبوهة.

وأكدت وزارة الصحة في غزة مقتل المواطن محمد نمر المقادمة (55 عاما) في انفجار وقع في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وأشارت إلى أن طفلا أصيب بشظايا في الرأس وصل إلى مستشفى الإندونيسي.

وذكر شهود عيان أن الانفجار وقع في أرض زراعية تملكها عائلة المقادمة، وتبعد مئات الأمتار عن الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، وأوضحوا أن الانفجار أسفر عن مقتل مزارعين اثنين وإصابة ابن أحدهما بجروح.

وصرح مصدر أمني فلسطيني بأن وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الانفجار.

إلى ذلك، قالت وزارة الصحة إن شابا يدعى عبد الله محمد جبريل شمالي (20 عاما) قضى متأثرا بجراحه التي أصيب بها في البطن الجمعة الماضية، وأضافت أن الشاب تحرير وهبة (18 عاما) من خان يونس لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم الاثنين، ليرتفع عدد ضحايا اعتداءات الجيش الإسرائيلي في "مسيرة العودة الكبرى" السلمية إلى 39 قتيلا، وأكثر من 5000 مصاب، لا زال منهم 138 في مرحلة الخطر.

المصدر: وكالة "معا"