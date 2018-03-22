قتلى من القوات التركية و"الجيش الحر" جراء تفجيرين في عفرين

أفادت مصادر إعلامية بأن 20 شخصا على الأقل، معظمهم من القوات المشاركة في عملية "غصن الزيتون"، راحوا مساء أمس ضحية تفجيرين هزا مدينة عفرين شمال سوريا.

وأقر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم بمقتل ثلاثة عسكريين أتراك جراء تفجير وقع اليوم في عفرين، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

من جانبها، نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر في فصائل "الجيش السوري الحر" المتحالفة مع أنقرة في العملية العسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية المنتشرة في شمال سوريا تأكيدها أن تسعة جنود أتراك لقوا مصرعهم جراء تفجير المسلحين الأكراد دبابة للجيش التركي وسط مدينة عفرين.

في غضون ذلك، أفاد نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بأن تفجيرا آخر استهدف القوات المشاركة في عملية "غصن الزيتون ليلة أمس غربي عفرين.

وتتضارب المعلومات بخصوص عدد الضحايا وهويتهم، حيث يتحدث نشطاء عن 11 أو 12 قتيلا، ينتمي 4 منهم على الأقل إلى "الجيش السوري الحر".

إقرأ المزيد

وذكر بعض النشطاء أن القتلى الـ7 الآخرين مدنيون، بينما يصر آخرون على أن جميع الضحايا من مسلحي "فرقة الحمزة" التابعة لـ"الجيش الحر"، بالتزامن مع ورود أنباء عن مقتل عسكريين أتراك جراء الانفجار.

وأشار النشطاء إلى أن الحادث نتج عن انفجار قنبلة ذات قوة تدميرية هائلة داخل أحد المقار السابقة لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية عند طريق عفرين - راجو، مما أسفر عن انهيار المبنى المؤلف من أربعة طوابق.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن الأحد الماضي عن سيطرة القوات المشاركة في عملية "غصن الزيتون" على مدينة عفرين، أحد أهم معاقل الوحدات الكردية عند الحدود التركية.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف