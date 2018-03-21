مقتل 18 جنديا تركيا في اشتباكات جنديرس وبلبلة في ريف عفرين

أفادت مصادر كردية بمقتل 18 جنديا تركيا في جنديرس وبلبلة إثر اشتباكات بين مقاتلين أكراد وقوات غصن الزيتون تزامنا مع قصف تركي على قريتي كيمار وبراد ناحية شيراوا في عفرين شمالي سوري.

وذكر مراسلنا أن القوات التركية قصفت قرية زور مغار الحدودية شرق الفرات في ريف عين العرب كوباني.

وأضافت وسائل إعلام كردية أن القصف التركي طال أيضا قريتي سفتك وزرافة الواقعتين غربي مدينة عين العرب، دون ورود أنباء عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين.

استمرار القصف على قرى ناحية شيراوا منذ ليلة أمس وحتى الآن https://t.co/HQkNxbNnNB عبر @@hawarnews — hawarnews (@hawarnews) 21 марта 2018 г.

ويواصل المدنيون النزوح بالآلاف عن عفرين والبلدات والقرى المحيطة بها باتجاه مناطق تقع تحت سيطرة الأكراد وأخرى تحت سيطرة القوات الحكومية السورية.

إقرأ المزيد

وكانت "قسد"، وهي قوات سوريا الديمقراطية، قد أعلنت عن توقف حملة "عاصفة الجزيرة" التي تنفذها ضد تنظيم "داعش" في دير الزور بسبب الأوضاع في عفرين، وانسحابها من شرق الفرات للتصدي للهجوم التركي على عفرين.

يذكر أن الجيش التركي وفصائل "الجيش السوري الحر" قد سيطروا بالكامل على مركز مدينة عفرين، في إطار عملية "غصن الزيتون" ضد وحدات الحماية الكردية شمالي سوريا.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله